MAÇ SONUCU | PSV Eindhoven 2-2 Tottenham | Şampiyonlar Ligi B Grubu

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven’a konuk olan Tottenham, son anlarını 10 kişi tamamladığı maçta sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Mücadelenin 29. dakikasında Hirving Lozano ile 1-0 öne geçen PSV Eindhoven, 39. dakikada Lucas Moura’nın golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının 54. dakikasında Harry Kane ile 2-1’lik üstünlüğü yakalayan Tottenham, 79. dakikada kaleci Hugo Lloris’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Kalesini terk eden ve ceza sahası dışında Lozano’ya kayarak müdahale yapan Lloris’in atılması sonrasında yedek kaleci Michel Vorm oyuna dahil olurken Meksikalı futbolcu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bir kişi eksik kalan Tottenham karşısında baskısını arttıran PSV, 87. dakikada Luuk de Jong ile skoru 2-2’ye getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

Öte yandan Tottenham’ın maç boyunca 3 topu direkten döndü. Bu sonuçla beraber iki takım da gruptaki ilk puanlarını almış oldular.