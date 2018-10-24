Galatasaray Schalke 04 maç özeti! GS sahasında 1 puana razı oldu!

Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda 3. maçlar Galatasaray Schalke 04 maçı ile devam etti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Alman temsilcisi Schalke 04 ile maçında birçok gol tehlikesine rağmen Muslera ve defans hattını başarılı müdahaleleri ile kurtaran Galatasaray aradığı golü atamayı başaramayınca karşılaşma 0-0 sona erdi ve Şampiyonlar Ligi D grubunda puanını 4’e çıkarmayı başardı. Karşılaşmayı izleyemeyen ise karşılamanın ardından Galatasaray Schalke özeti aramaya başladı. İşte, Galatasaray Schalke 04 özeti…

GALATASARAY SCHALKE ÖZET

8. dakika Rakibinden sıyrılan Rodrigues, çok uzaktan çok sert vurdu. Schalke'nin genç kalecisi Nübel, üstüne gelen şutu kornere çeldi.

12. dakikada Schalke çok tehlikeli geldi! Ceza sahasına sarkan Knoplayanka, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Knoplyanka'nın Muslera üstünden aşırdığı topu Linnes çizgiden çıkardı.

16. dakikada Schalke bu dakikalarda tehlikeli geliyor. Sağ köşe gönderinden kullanılan köşe vuruşunda bomboş kalan Sane, uçarak kafayı vurdu ama top az farkla dışarı çıktı.

24. dakika Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Embolo, şut şansı aradı ancak Donk'un kritik müdahalesi tehlikenin büyümesini engelledi.

34. dakikada Knoplyanka, ara pasıyla ceza sahasına girdi ve Ozan ile ikili mücadelesinin ardından yerde kaldı. Schalkeli oyuncuların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı.

44. dakikada Belhanda'nın pasında çizgiye inen Rodrigues, ceza sahasına sert gönderdi. Rodrigues'in pasına vuran Eren, kaleci Nübel'i aşamadı.

Maçta ikinci yarı da hızlı başladı.

46. dakikada Embolo, savunmanın hatasından faydalandı ve ceza sahasına sarktı. Embolo'nun şutunda Muslera gole izin vermedi. Embolo'nun seken topa vuruşunu Ozan Kabak çizgiden çıkardı.

58. dakika Schalke'de Embolo, Caliguri'nin pasında topu ağlarla buluşturdu. Yardımcı hakemin uyarısının ardından gol iptal edildi.

62. dakika Savunmada Ozan Kabak'tan sıyrılan Embolo, sağ çapprazdan çok sert vurdu. Embolo'nun şutu yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Galatasaray’da Martin Linnes, Mark Uth ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı. Sarı kırmızılı oyuncu ayağa kalktı ve oyuna devam ediyor.

87. dakika Skrybzki, Suat Serdar’ıın pasında savunmanın arkasına sarktı ve şutunu çekti. Günün kahramanı Muslera, bu pozisyonda da gole izin vermedi.

GALATASARAY SCHALKE MAÇINDA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN POZİSYON

Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Schalke 04 ile karşılaşan Galatasaray, ikinci yarının başında yediği golle şoke oldu ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırınca derin bir nefes alındı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Alman ekibi üst üste net fırsatlardan eli boş dönerken Uruguaylı kaleci Fernando Muslera başarılı kurtarışlarıyla takımına hayat verdi.

Ancak maçın 58. dakikasında sağ kanattan atak geliştiren Schalke 04'te Caliguri ceza sahası içine ortaladı. Arka direkteki Embolo'nun vuruşu Muslera'ya çarparak ağlarla buluştu.

Golden sonra büyük sevinç yaşayan Alman takımına yan hakemin bayrağı şok yaşattı. Fransız hakemin ofsayt kararı sonrasında gol iptal edildi.

Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu | Galatasaray grupta kaçıncı? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D grubu üçüncü maçını Schalke 04 ile oynadığı. Golsüz berabere sona eren karşılaşma ile Galatasaray hanesine 1 puan yazdırdı. Peki, Galatasaray grubunda puanını kaça çıkarttı? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda puan durumu... İlgili Haberi Oku

GALATASARAY SCHALKE 04 İLK 11

Galatsaray: Muslera, Linnes, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren

Schalke: Nübel, Caligiui, Sané, Nastasic, Mendyl, Stambouli, Rudy, Embolo, Serdar, Konoplyanka, Uth