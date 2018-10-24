Jay Triano’nun ilginç Fenerbahçe’ye transfer hikayesi! Maç oynanırken…

Eski Fenerbahçeli basketbolcu ve bir dönem NBA’de Phoneix Suns’ta başantrenörlük yapan Kanadalı Jay Triano, Open Look adlı kitabında sarı lacivertli kulüpte forma giydiği günleri ve transfer hikayesini anlattı.

Fenerbahçe’den transfer teklifini bir maç sırasında aldığını söyleyen Triano, “Bir maçın sonuna doğru serbest atış çizgisindeyken seyircilerin arasından bana bağıran biri vardı. ‘Jay Triano, Türkiye’de oynamak ister misin?’ diye sordu ve anında ‘Hayır’ cevabını verip şutumu soktum. İkinci atışı soktuktan sonra ‘Sana 40 bin dolar öderim’ dedi ve daha orta alana gelmeden ‘Varım’ diye bağırdım” ifadelerini kullandı.

Triano hikayenin geri kalanın şu şekilde anlatıyor;

“İstanbul’a uçtum, şehri ve tesisleri gezdirdiler. Başlarda şüpheciydim. Türkiye’de yaşamak büyük bir değişim olacaktı. Ama koç bana organizasyonun ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Eylül ayında Fenerbahçe forması giymeye başladım. Dünyanın en ünlü kulüplerinden biriydi”

“İstanbul’da boğaz şehri ikiye bölüyordu. Asya’yla Avrupa’yı ayıran su yoluydu. İstanbul coğrafyası ve tarihiyle dünyanın merkezi gibiydi. Hem geleneksel kıyafetleri hem de güncel Avrupa modası giyinen insanlar vardı. Heyecan veren bir yaşantım vardı”

“Yabancı oyuncular asilzadeler gibi karşılanıyordu. Evin yanı sıra kulüp bir de araba verdi. Daha fazla bir şey isteyemezdim. Bu cömertliğin yanında başarı için baskı da vardı. Aynaya her baktığımda orada ne yaptığımı kendime soruyordum”

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