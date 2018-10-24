Hollanda’da Phillip Cocu için olay sözler

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe ve teknik direktör Phillip Cocu ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Cocu ile ilgili daha önce de ciddi iddiaları olan Johan Derksen, Hollandalı teknik adamın Türkiye’de yaşadıklarını değerlendirdi.

Derksen, Cocu’nun diğer Hollandalı teknik adamlarla aynı hatayı yaptığını söylerken ”Fenerbahçe’de inanılmaz şeyler oluyor. Başkan soyunma odasında oyuncularına çok sert bir şekilde tepki gösterdi. Phillip Cocu da hatalar yapmaya devam ediyor. Cocu, daha önce Frank de Boer, Koeman gibi tüm Hollandalı teknik adamların yaptığı hataları yapıyor. Tamamen tekniğe önem veriyorlar. Elinde fazla para almasına rağmen elini taşın altına sokmayan oyunculara sahip” ifadelerini kullandı.

”COCU ŞU AN AKINTIYA KARŞI KÜREK ÇEKİYOR”

Cocu’nun akıntıya karşı kürek çektiğini belirten Derksen, ”Cocu farklı bir kültürün içine gitti ama PSV’de onu başarıya götüren şekilde oynamak istiyor. Tüm Hollandalı teknik adamlar aynı hatayı yapıyor. Cocu şu an akıntıya karşı kürek çekiyor” dedi.

Anderlecht ve Galatasaray maçlarının Cocu adına çok belirleyici olduğunu söyleyen Johan Derksen ”Önce Anderlecht, bir sonraki hafta da Galatasaray ile karşılaşacaklar. Eğer başarısız olursa başkan tarafından da bir kredisi kaldığını düşünmüyorum. Valizini alıp dönmek zorunda kalabilir ama eminim ki parasını da alacaktır” şeklinde konuştu.

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