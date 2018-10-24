Galatasaray Schalke maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Schalke maç saati öncesi metro düzenlemesi

Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Arena’da Schalke 04’ü ağırlayacak. Bu akşam oynanacak maç öncesi İBB metro seferlerini uzattığını duyurdu. Taraftarların en çok merak ettiği konu ise Galatasaray Schalke maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı oluyor. Saat 22:00’da başlayacak Galatasaray Schalke maçı beIN Sports kanalından naklen yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY SCHALKE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Schalke 04 Şampiyonlar ligi maçı bu akşam saat 22:00’da başlayacak. Mücadelenin canlı yayın bilgileri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz Avrupa Kupası karşılaşmalarını beIN Sports yayınlamıştı. Bu akşam hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu olan Galatasaray maçının beIN Sports’tan yayınlanması beklense de henüz resmi açıklama yapılmadı. Maçın şifreli mi ya da şifresiz mi yayınlanacağı da belirsiz.

GALATASARAY 100. GALİBİYET PEŞİNDE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Alman temsilcisi Schalke 04 ile oynayacağı maça Avrupa'daki 100. galibiyetini almak için çıkacak. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Avrupa’da oynadığı 273 müsabakada 99 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 71 beraberlik aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında saat 22.00’de Almanya’nın Schalke takımı karşı karşıya gelecek. Grupta geri kalan 2 müsabakada sarı-kırmızılılar, 3 puanla 3 sırada yer alırken, Schalke ise 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor.

MAÇ ÖNCESİ METRO DÜZENLEMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Galatasaray-Schalke 04 karşılaşmasıyla ilgili gelen talep üzerine metro sefer saatlerini 01.00'e kadar uzattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın bu gece Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle gelen talep üzerine, sefer saatlerini uzattı. Bu gece saat 22.00'da başlayacak Galatasaray-Schalke 04 maçı sefer saatlerinin stada giden taraftarların kolay ulaşım sağlaması için 01.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

“Maç Nedeniyle Sefer Değişikliği!” başlığıyla yapılan duyuru şu şekilde;

Sayın yolcularımız; 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında oynanacak Galatasaray-Schalke 04 müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılmıştır.Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray Spor Kulübüne başarılar dileriz”

5 FUTBOLCU YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Schalke 04 ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Fatih Terim, sakatlığı bulunan futbolcuların kritik karşılaşmada oynayamayacağını söyledi. Bursaspor maçında sakatlanan Fernando, Feghouli ve Serdar Aziz’in maç kadrosunda yer almayacağını söyledi. Fatih Terim, sakatlıkları devam eden Emre Akbaba ve Henry Onyekuru’nun da Schalke 04 maçı kadrosunda yer almayacağını da sözlerine ekledi.