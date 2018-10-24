Galatasaray Schalke maçı için geri sayım! Galatasaray Schalke 04 maçı hangi kanalda?

Galatasaray bu akşam Schalke 04’ü ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray için çok büyük önem taşıyan Galatasaray Schalke 04 maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu büyük önem taşıyor. Galatasaray’ın maç için mutlak parolası galibiyet. İşte Galatasaray Schalke 04 maçı detayları…

GALATASARAY SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında bu akşam sahasında Almanya temsilcisi Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. Saat 22:00’de başlayacak Galatasaray-Schalke maçı BeIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

SCHALKE İLE 3. RESMİ KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Schalke bugüne kadar resmi maçlarda iki kez rakip oldu. İki takım 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu’ndaki mücadele 1-1 sona ererken, Almanya’daki karşılaşmayı Umut Bulut’un son dakika golü ile 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale kalmıştı.

MUHTEMEL 11’LER GALATASARAY: Fernando, Muslera, Linnes, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren

SCHALKE: Alexander Nübel, Caligiuri, Sane, Matija Nastasic, Mendyl, Omar Mascarell, Rudy, McKennie, Konoplyanka, Breel Embolo, Mark Uth

MAÇIN HAKEMİ BASTIEN

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien’ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yaparken, Benoit Millot ile Jerome Miguelgorry ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.