CANLI YAYIN: Tribünler Schalke’ye cehennemi yaşatıyor! Galatasaray Schalke 04 maçı canlı izle!

Şampiyonlar Ligi günü geldi çattı! Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü maçına Almanya temsilcisi Schalke 04 karşısında çıkıyor. Dev mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ‘Galatasaray Schalke maçı canlı izle' aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Serdar, Emre, Henry, Fernando ve Feghouli'nin sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacağı Schalke maçında Galatasaray 3 puan mücadelesi verecek. İşte Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz izleme yolu ve GS Schalke maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY SCHALKE CANLI İZLE

GALATASARAY SCHALKE 04 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Lig’i Galatasaray Schalke 04 maçı 24 Ekim 2018 Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşma ilk 2 Şampiyonlar Ligi maçında olduğu gibi yine Bein Sports ekranlarından yayınlanacak. Bir diğer merak konusu olan Galatasaray Schalke 04 maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak sorusuna resmi olarak bir açıklamama gelmemesine rağmen şifreli olarak yayınlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY SCHALKE 04 İLK 11

Galatsaray: Muslera, Linnes, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren

Schalke: Nübel, Caligiui, Sané, Nastasic, Mendyl, Stambouli, Rudy, Embolo, Serdar, Konoplyanka, Uth

SCHALKE 04 İLE 3. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Schalke bugüne kadar resmi maçlarda iki kez rakip oldu. İki takım 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona ererken, Almanya'daki karşılaşmayı Umut Bulut'un son dakika golü ile 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale kalmıştı.