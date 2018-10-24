Şenol Güneş ve Fikret Orman iddialara yanıt verdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktörü Şenol Güneş son günlerde çıkan iddialar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Fikret Orman’ın konuşmalarından başlıklar…

“Günlerdir medyada ve kamuoyunda bir sürü haberler geziniyor hocamızla, oyuncularımızla alakalı. Aslında epey bir zamandır hocayla benim aramda soğukluk, birbirimizi istemediğimiz, ayrılma sürecine geldiğimiz konuşuldu. Bu bir türlü ortadan kalkmıyor. Biz bir buluşalım, ikimiz yan yanayken kimin soracağı varsa sorsun dedik. Aramız bozuk, hoca mutsuz, hoca milli takıma gitmek istiyor… Bunlar da konuşulan konular. Hoca TL ile çalışmak istemiyor, hoca paragöz… Hepsini konuşalım istedim. 3.5 seneyi geride bıraktık Şenol Hoca ile. Çalışma isteğimiz çok eskiden beri gelen bir süreç. Ben Şenol Abi’yi tanıdığımda 1980 senesiydi, 12 yaşındaydım. Şenol Hoca da Trabzonspor’un kaptanıydı. O zamandan beri gelen bir diyaloğumuz var. Çalıştığımız 3.5 sene içinde Şenol Hoca bir gün bize gelip ‘Paramı ödeyin, paramı istiyorum’ demedi. Aramızda böyle bir konuşma hiç geçmedi. Kontratı yaparken de, kontratı uzatırken de Şenol Hoca ile para konuşmadım. ‘Oyuncularım bana parayla gelmesin, oyuncularımın ödemesi yapılsın’ demiştir. ‘Transfer falan yapmayın, ilk etapta oyuncuların parasını ödeyin yoksa takımın dengesini bozarız’ da demiştir.Geçen sene ile alakalı ödemelerimizi ağustos ayının sonu itibarıyla yaptık. Bu seneyle alakalı da hocamıza bir ödeme yapmadık”

“İKİSİNİ BERABER YÖNETSİN”

Fikret Orman, Şenol Güneş’in Milli Takım’a gideceği iddialarıyla ilgili olarak: “Gelelim hoca milli takıma gitmek istiyor konusuna. Daha önce ‘İkisini beraber yönetsin’ diye bir teklif geldi. Biz her ikisinin de yönetilmesine karşı çıktık. Hoca da gelip ‘Ben milli takıma gitmek istiyorum, orada aklım kaldı’ demedi” dedi.

“HOCAMIZ MUTSUZ BEN DE MUTSUZUM”

“Hocamız mutsuz haberlerine gelelim. Evet mutsuz, ben de mutsuzum. Maç kaybedince hepimiz çok mutsuzuz. Bizim işimiz Beşiktaş taraftarını mutlu etmek. Çok başarılı bir Şampiyonlar Ligi dönemi geçirdik. Bayern Münih’i geçmemiz lazımdı, kupayı da almamız lazımdı. Çizgimizin bu olması lazım. Ligde de hiç beklemediğimiz bir 4.lük elde ettik. Aramız bozuk haberleri… Ne diyeyim yani? ‘Arkasındayız, yanındayız’ gibi şeyler söylemeyi sevmem. Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, o da burada oturuyor. İşimize bakıyoruz.”

“İHTARNAME ÇEKEN OLUYOR”

“Futbolcuların ödemeleri yapılmıyor mu soruları var. Herhalde başka ülkede yaşamıyorsunuz. Ülkemizde mayıs ayından beri %50 civarında döviz artışı var. Gül bahçesinde miyiz? Değiliz. Sıkıntılar var mı? Var. UEFA lisansımız var, ödemeleri yapmadan lisans alamayız İhtarname çekenler oluyor mu? Oluyor. Beşiktaş’ta bu gibi olaylarda, zaman içinde kontrat yenilemeye geldiği zaman yenilemeyiz, yollarımızı ayırırız. Biz, kültürümüzle ve bizle beraber olmak isteyenlerle yola devam edeceğiz”

“GUTİ’NİN GİTMESİYLE İLGİLİ BİZE BİR ŞEY GELMEDİ”

“Guti’nin Real Madrid’e gitmesiyle alakalı bize bir şey gelmedi. Giderse de büyük gurur duyarız. Guti de o mevkiye layık bir çocuk, onun için burada çalışmasını istedik”

“BİR YILLIK ALMADIĞIMI BAĞIŞLAYACAĞIM”

Şenol Güneş hakkındaki iddialarla ilgili olarak :

“Madem bu yorumcular krizi düşünüyor aldıkları paraları kurumlarından almasınlar, devlete bağışlasınlar. Ben de bir yıllık almadığım ücretimi bağışlayacağım” dedi.