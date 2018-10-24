FIBA Kadınlar Avrupa Kupası | Galatasaray: 81 – Niki Lefkada: 61

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında Galatasaray, sahasında Yunanistan temsilcisi Niki Lefkada’yı 81-61 yendi.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Nir Meirson (İsrail)
Galatasaray: Işıl Alben 7, Jefferson 21, Abdi 4, Macaulay 21, İnci Güçlü 5, Sinem Ataş 10, Şerife Onar 6, Eda Şahin 3, Nazlı Gökdemir 2, Grigalauskyte 2, Sude Yılmaz
Niki Lefkada: Elena Tsineke 4, Balta 7, Knight 13, Walker 25, Papamichail 5, Stjepanovic 2, Syrra, Aikatrini Tsineke 5
1. Periyot: 21-18
Devre: 38-30
3. Periyot: 59-50