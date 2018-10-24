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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası | Galatasaray: 81 – Niki Lefkada: 61
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası | Galatasaray: 81 – Niki Lefkada: 61

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, kendi evinde ağırladığı Niki Lefkada'yı mağlup etmeyi başardı.

24 Ekim 2018 18:52

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında Galatasaray, sahasında Yunanistan temsilcisi Niki Lefkada’yı 81-61 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Nir Meirson (İsrail)

Galatasaray: Işıl Alben 7, Jefferson 21, Abdi 4, Macaulay 21, İnci Güçlü 5, Sinem Ataş 10, Şerife Onar 6, Eda Şahin 3, Nazlı Gökdemir 2, Grigalauskyte 2, Sude Yılmaz

Niki Lefkada: Elena Tsineke 4, Balta 7, Knight 13, Walker 25, Papamichail 5, Stjepanovic 2, Syrra, Aikatrini Tsineke 5

1. Periyot: 21-18

Devre: 38-30

3. Periyot: 59-50

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Son güncelleme 18:52 | 24 Ekim 2018
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası galatasaray Niki Lefkada
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