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Fenerbahçe’de son yolcu Şenol Çorlu
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de son yolcu Şenol Çorlu

Zor günlerden geçen sarı-lacivertli kulüpte yaşanan değişimin ardı arkası kesilmiyor. U21’in hocası Çorlu’nun tüm yetkileri elinden alındı. Takımın soyunma odasına girmesi bile yasaklanan 56 yaşındaki teknik adam, sadece kadro dışı bırakılan isimlerle çalışacak.

24 Ekim 2018 07:45

F.Bahçe’de değişim tüm hızıyla sürüyor. Seçimi kazandıktan sonra kulüpte birçok yeniliğe imza atan başkan Ali Koç, ilk olarak futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner'le yolları ayırmıştı. Daha sonra beraber çalıştığı Saffet Akbaş ve Kemalettin Şentürk de gönderilirken teknik patron Aykut Kocaman'ın işine sor verilmişti. Ardından Samandıra'daki personelden, kulüp çalışanlara kadar birçok isimle yollar ayrılırken dalganın şiddeti artarak devam etti.

Vatan gazetesinin haberine göre, altyapıdan 7 hocanın gönderilmesiyle süren değişim son olarak 2006 yılından bu yana sarı-lacivertli kulübe hizmet eden Şenol Çorlu'ya sıçradı. Altyapının başına getirilen David Badia'nın işe başlamasıyla taşlar yerinden oynarken, Şenol Hoca'nın tüm yetkileri elinden alındı.

Son 2 haftadır pasifize durumda olan 56 yaşındaki hocanın artık U21 takımının soyunma odasına bile girmesi yasak. Çorlu'dan, yönetim ve teknik heyetin ortak kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Ozan Tufan, Nabir Dirar ve Aatif'la ilgilenmesi istendi. Söz konusu 4'lünün antrenman programını organize eden Çorlu'nun geleceği merak konusu.

A Takım için düşünülüyordu

56 yaşındaki futbol adamının adı son yıllarda F.Bahçe A Takımı'yla da sık sık anıldı. Vitor Pereira döneminde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalya maçında Portekizli kenarda oturup kahvesini yudumlarken, genç ağırlıklı kadroyu o gün Şenol Çorlu yönetmişti.

Daha sonra Dick Advocaat zamanında da sarı-lacivertliler kötü giderken Hollandalı ile yolların ayrılması ve takımın başına Çorlu'nun geçmesi gündeme gelmişti.

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