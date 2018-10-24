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Fenerbahçe basketbol takımından yeni transfer! Erick Green kimdir?
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe basketbol takımından yeni transfer! Erick Green kimdir?

Fenerbahçe Erick Green ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Fenerbahçe basketbol takımının yeni transferi taraftarları sevindirirken, Erick Green kimdir, hangi takımlarda oynadı soruları merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe'ye transfer olan Erick Green hakkında merak edilenler...

24 Ekim 2018 17:34

Oynadığı son maçta yaşadığı talihsizlik sonucu sol ayak bileği kırılan Tyler Ennis'in boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı Olympiakos forması giyen Erick Green ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Geçmişte de Fenerbahçe’nin transfer gündemin Erick Green transferi taraftarları memnun etti. Peki, Erick Green kimdir, kaç yaşında? Erick Green’in kariyer ve oynadığı takımlar…

ERİCK GREEN KİMDİR? İŞTE FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ

9 Mayıs 1991 yılında doğan 27 yaşındaki Erick O’Brien Green 1.91 metre boyunda. Fenerbahçe transferi öncesinde Olimpiyakos forması giyen Erick Green 2013 yılında katıldığı NBA Seçmeleri’nde Utah Jazz tarafından 46. sırada seçilmişti.

ERİCK GREEN OYNADIĞI TAKIMLAR

2013–2014 Montepaschi Siena

2014-2015 Denver Nuggets

2015 Fort Wayne Mad Ants (D-League)

2015-2016 Reno Bighorns

2016 Utah Jazz

2016-günümüz Olympiacos

Son güncelleme 17:34 | 24 Ekim 2018
erick green Fenerbahçe Basketbol Takımı transfer
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