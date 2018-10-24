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Fener ikinci galibiyet peşinde! Anderlecht Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Uefa Avrupa Ligi

Fener ikinci galibiyet peşinde! Anderlecht Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezonda istediği çıkışı gerçekleştiremeyen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Anderlecht karşısına çıkıyor. Avrupa Ligi D grubunda 2. galibiyetini almak isteyen Fenerbahçe'de Benzia ve Slimani'nin dönüşü sevindirdi. Peki, Anderlecht Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Ekim 2018 20:54

Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe 3. maçında Anderlecht karşısında galibiyet arayacak. Oynadığı iki maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı Anderlecht karşısında 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmayı istiyor. Henüz grupta puanı bulunmayan Anderlecht ise ilk puanını Fenerbahçe karşısında kazanmak istiyor. Peki, Anderlecht Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

25 Ekim Perşembe günü saat 19:55’de başlayacak Anderlect Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 20:54 | 24 Ekim 2018
Anderlecht Fenerbahçe avrupa ligi
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