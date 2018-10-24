Fener ikinci galibiyet peşinde! Anderlecht Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe 3. maçında Anderlecht karşısında galibiyet arayacak. Oynadığı iki maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı Anderlecht karşısında 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmayı istiyor. Henüz grupta puanı bulunmayan Anderlecht ise ilk puanını Fenerbahçe karşısında kazanmak istiyor. Peki, Anderlecht Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

25 Ekim Perşembe günü saat 19:55’de başlayacak Anderlect Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.