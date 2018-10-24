Ertuğrul Sağlam: “Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmalıyız”

Ligin 10´uncu haftasında Demir Grup Sivasspor´u konuk edecek olan Kayserispor, dün çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın akşam idmanı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi.

Sağlam konuşmasında, “Başakşehir maçı bizim için önemliydi, maçın ilk bölümünde oyunu dengede götürdük ama bulduğumu pozisyonları değerlendiremedik. Yemememiz gereken bir golü yiyince de mağlup olduk. Maalesef deplasmandan puanla dönemedik” açıklamasında bulundu.

“TÖKEZLEDİK, SENDELEDİK, DENGEMİZ BOZULDU”

Ertuğrul Sağlam açıklamasının devamında, “Son 5 haftalık periyotta istediğimiz sonuçları alamadık, 5 haftalık periyotta tökezledik, sendeledik, dengemiz bozuldu ama akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız. Bunu da inşallah Sivasspor maçını kazanarak gerçekleştiririz. Ülkemizin futbola bakışı çok farklı; ilk dört hafta sonunda Fenerbahçe galibiyeti sonrası durumu göz önüne getirirsek bir çok otorite bizi zirve adayı olarak göstermişti. Bugün ise daha farklı değerlendiren insanlar var. Şunu çok iyi biliyorum ki iki maç kazanırsak bizim için söylenenler tekrar değişir. Biz Sivasspor karşılaşmasına odaklandık. İnşallah o gün taraftarımız da tribünlere gelip ayağa kalkışımızda önemli rol alacak ve takımını sahiplenecek inşallah. Sivasspor maçını kazanarak tekrar çıkışa geçeceğiz. Sakatlarımızın takıma katılmasıyla kadromuz genişleyecektir. Taraftarımızın desteği ile güzel bir galibiyet almak istiyoruz. İyiler sendeler ama asla yıkılmazlar” diye konuştu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman düz koşu, kondisyon 5´e 2 pas çalışması, topla koşu ve pas çalışması ile devam etti. Futbolcular antrenmanın son kısmında yarım saha pas ve şut çalışması yaptı. Sakatlıkları nedeniyle bir süre takımda yer alamayan Deniz Türüç ve Asamoah Gyan takımla birlikte çalıştı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Oğuzhan Berber, Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin Acar ve Artem Kravets katılmadı. Şamil Çinaz ile Bilal Başaçıkoğlu ise takımdan ayrı çalıştı.