Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan dorukta

Sezonun sondan bir önceki yarışı öncesi zirvede ilk iki sırada Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve uzun bir aradan sonra Britanya'da kazanarak yarışa tekrar ortak olan son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier yer alıyor.

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 12’nci ayağı, bu hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, dört günde 18 etap üzerinden bin 495 kilometre yol kat edecek. Tarihi dokusuyla dikkat çeken İspanya Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV üzerinden de takip edilebilecek.

Şu ana kadar düzenlenen on bir yarış sonunda ilk iki sırada Red Bull sporcuları 189 puanlı Thierry Neuville ve 182 puanlı Sebastien Ogier var. Üçüncü sırada ise 168 puanla Türkiye Rallisi'nin de galibi Estonyalı pilot Ott Tanak yer alıyor.

Britanya Rallisi'nde altı yarış sonunda zafere uzanarak şampiyonluk yarışına bir kez daha ortak olan son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier, İspanya Rallisi'ni de kazanarak genel klasmanda tekrar zirveyi ele geçirmek istiyor.

Bu yarışta 9 şampiyonluğu bulunan ralli efsanesi Sebastien Loeb de mücadele edecek. 2005-2012 yıllarında İspanya Rallisi'nde aralıksız kazanan 44 yaşındaki Fransız pilot, daha önce planladığı gibi bu sezon sadece Korsika ve Meksika Rallisi'nde parkura inmişti. Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezon 18 Kasım'da Avustralya'da son bulacak.