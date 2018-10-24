Dünya Güreş Şampiyonası’nda Buse Tosun dünya üçüncüsü oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda 72 kilodaki Türk güreşçisi Buse Tosun, Çinli rakibi Juan Wang'ı 5-2 yenerek Dünya üçüncüsü oldu.

114 ülkeden 900 güreşçinin katılımıyla Budapeşte Laszlo Papp Arena Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın 5'nci gününde bronz madalya için Türk güreşçi Buse Tosun mindere çıktı.

Tosun, Çinli rakibi Wang'a karşı mücadelenin ilk yarısını 2-0 mağlup kapatmasına rağmen ikinci devrenin son 30 saniyesinde gösterdiği müthiş performansla rakibini yenerek Dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

“HAKKIMI YEDİLER”

Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazanan Buse Tosun, “Buraya altın madalya için gelmiştim ve aslında hak ettim de ama hakkımı yediklerini düşünüyorum.” dedi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Papp Laszlo Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazanan Buse Tosun, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli güreşçi, ”Buraya altın madalya için gelmiştim ve aslında hak ettim de ama hakkımı yediklerini düşünüyorum. Final ve altın madalya benim hakkımdı. Rabbim böylesini uygun gördü. Allah gözyaşlarımın karşılığını verdi. Üçüncülük aldım, seneye inşallah dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum.” diye konuştu.

72 kilo ilk turunda Polonyalı Agnieszka Jadwiga Wieszczek-Kordus’u tuş ile yenen Buse, çeyrek finalde Moğol rakibi Nasanburmaa Ochirbat’a 7-6 mağlup olmuştu. Buse, Macar Nikoletta Renata Szmolka ile yaptığı repesaj maçında ise rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

Bronz madalya mücadelesinde Çinli Juan Wang ile karşılaşan Buse Tosun, rakibini 5-2 yenerek dünya üçüncüsü olmuştu.