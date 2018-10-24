Cenk Tosun’dan oğlu Arden’e duygusal mektup: ‘En çok merak ettiğim şey…’

İngiltere Premier Lig’de Everton forması giyen milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen bebeği Arden Cenk Tosun’a duygusal bir mektup yazdı.

Twitter hesabından paylaştığı yazıda “En büyük teşekkürüm sana ve annene” diyen yıldız futbolcu en çok merak ettiği şeyin ise top oynarken hangi ayağını kullanacağı olduğunu ifade etti.

İşte Cenk Tosun’dan duygusal mektup;

“Canım oğlum Arden Cenk Tosun. Bundan dokuz ay önce annenle birlikte haberi aldığımızda bize tarifsiz duygular yaşattın. Şimdi ise kollarımızdasın ve seninle birlikte yaşayacağımız tüm güzellikler için sabırsızlanıyorum. Senin her gün adım adım büyümeni izlemeyi dört gözle bekliyorum. bir de şunu çok merak ediyorum. Acaba sağ ayağını mı kullanacaksın top oynarken yoksa sol ayağını mı? Bunu yakında öğreniriz ama kesin olan bir şey var ki en büyük teşekkürüm sana ve annene. Bana yaşattığınız bu tarifi imkansız duygu için size her zaman minnettar kalacağım. Bunu bilmeni isterim. Ayrıca ailemiz ve arkadaşlarımız bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Onlarla birlikte doktorumuz sayın Furkan Kayabaşoğlu’na da ne kadar teşekkür etsek az. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız”