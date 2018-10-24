CANLI YAYIN: Barcelona Inter maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Barcelona, evinde Inter’le karşılaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi grupta 6 puanı bulunan iki takımın da kazanarak grupta liderlik koltuğuna oturan taraf olmak istiyor. B Grubu’nda Barcelona, ilk maçta Van Bommel’in başında olduğu PSV’yi 4-0, ikinci maçta ise Wembley’de Tottenham’ı 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. İnter ise, ilk maçta Tottenham’ı ikinci maçta ise PSV’yi 2-1’le geçmeyi başarmıştı. Barcelona Inter maçı canlı izle!
BARCELONA İNTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Barcelona Inter karşılaşması 24 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak ve mücadele beIN Sports 3 ekranlarınan naklen yayınlanacak. beIN Sports aboneleri, internet üzerinden beIN Connect uygulamasıyla mücadeleyi izleyebilecekler.
BARCELONA İNTER MAÇI İLK 11
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Dembele, Coutinho, Suarez
İnter: Handanovic, Miranda, Vrij, Skriniar, Vrsaljko, Vecino, Valero, Asamoah, Martinez, Politano, İcardi