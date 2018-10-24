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CANLI YAYIN: Barcelona Inter maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Barcelona Inter maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Barcelona İnter maçı canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor. İlk iki maçını galibiyetle tamamlayan ekipler kritik karşılaşmadan da hanesine 3 puanı yazdırmayı başarmak istiyor. Barcelona Inter maçı hangi kanalda merak edenler için karşılaşmanın detaylar haberimizde...

24 Ekim 2018 20:57

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Barcelona, evinde Inter’le karşılaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi grupta 6 puanı bulunan iki takımın da kazanarak grupta liderlik koltuğuna oturan taraf olmak istiyor. B Grubu’nda Barcelona, ilk maçta Van Bommel’in başında olduğu PSV’yi 4-0, ikinci maçta ise Wembley’de Tottenham’ı 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. İnter ise, ilk maçta Tottenham’ı ikinci maçta ise PSV’yi 2-1’le geçmeyi başarmıştı. Barcelona Inter maçı canlı izle!

BARCELONA İNTER CANLI İZLE

BARCELONA İNTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barcelona Inter karşılaşması 24 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak ve mücadele beIN Sports 3 ekranlarınan naklen yayınlanacak. beIN Sports aboneleri, internet üzerinden beIN Connect uygulamasıyla mücadeleyi izleyebilecekler.

BARCELONA İNTER MAÇI İLK 11

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Dembele, Coutinho, Suarez

İnter: Handanovic, Miranda, Vrij, Skriniar, Vrsaljko, Vecino, Valero, Asamoah, Martinez, Politano, İcardi

Son güncelleme 21:45 | 24 Ekim 2018
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