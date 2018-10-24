CANLI | Galatasaray Schalke 04 (saat 22.00) İşte muhtemel 11’ler…

Devler Ligi’ne 3-0’lık Lokomotiv Moskova zaferiyle başlayan Galatasaray, gruptaki ikinci karşılaşmasında deplasmanda Porto’ya 1-0 mağlup olmuştu.

D grubunda 3 puanı bulunan sarı kırmızılılar kritik maçta kazanarak 3.maçlarından sonunda gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Beinsports’tan naklen yayınlanan karşılaşmayı SKOR farkıyla canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Fernando, Muslera, Linnes, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren

SCHALKE: Alexander Nübel, Caligiuri, Sane, Matija Nastasic, Mendyl, Omar Mascarell, Rudy, McKennie, Konoplyanka, Breel Embolo, Mark Uth

GALATASARAY’DA 5 ÖNEMLİ EKSİK

Sarı kırmızılılarda kritik maç öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Fernando, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba ve Aziz sakatlıkları nedeniyle Schalke 04 karşısında forma giyemeyecek.