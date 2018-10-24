CANLI | Galatasaray Schalke 04 (saat 22.00) İşte muhtemel 11’ler…

Devler Ligi’ne 3-0’lık Lokomotiv Moskova zaferiyle başlayan Galatasaray, gruptaki ikinci karşılaşmasında deplasmanda Porto’ya 1-0 mağlup olmuştu.
D grubunda 3 puanı bulunan sarı kırmızılılar kritik maçta kazanarak 3.maçlarından sonunda gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Beinsports’tan naklen yayınlanan karşılaşmayı SKOR farkıyla canlı olarak takip edebilirsiniz.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
GALATASARAY: Fernando, Muslera, Linnes, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren
SCHALKE: Alexander Nübel, Caligiuri, Sane, Matija Nastasic, Mendyl, Omar Mascarell, Rudy, McKennie, Konoplyanka, Breel Embolo, Mark Uth
Sarı kırmızılılarda kritik maç öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Fernando, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba ve Aziz sakatlıkları nedeniyle Schalke 04 karşısında forma giyemeyecek.