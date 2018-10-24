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Bugün hangi Şampiyonlar Ligi maçları var? Şampiyonla Ligi maç programı…
Şampiyonlar Ligi

Bugün hangi Şampiyonlar Ligi maçları var? Şampiyonla Ligi maç programı…

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün oynanacak 8 maç ile devam ediyor. Aralarında Galatasaray Schalke 04 maçının da yer aldığı Şampiyonlar Ligi maçları bugün oynanacak. Futbol severler ise "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda" merak ediyor. İşte canlı yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları ve maç programı...

24 Ekim 2018 18:30

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar belli oldu. 8 maçın oynanacağo bugün temsilcimiz Galatasaray, 24 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 takımını konuk edecek. Tümü beIN SPORTS’tan canlı yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maç programı futbol tutkunları tarafından merak edilirken bir diğer merak konusu ise maçlar hangi kanallarda yayınlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi maç programı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

19.55 PSV-Tottenham (beIN 2)

19.55 Brugge-Monaco (beIN 3)

22.00 G.Saray-Schalke (beIN 1)

22.00 PSG-Napoli (beIN 2)

22.00 Barcelona-Inter (beIN 3)

22.00 L. Moskova-Porto (beIN 4)

22.00 Liverpool-Kızılyıldız (Max1)

22.00 Dortmund-A. Madrid (Max2)

Son güncelleme 18:30 | 24 Ekim 2018
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26/10/2018 - 20:30
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Alanyaspor
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