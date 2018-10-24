Bugün hangi Şampiyonlar Ligi maçları var? Şampiyonla Ligi maç programı…

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar belli oldu. 8 maçın oynanacağo bugün temsilcimiz Galatasaray, 24 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 takımını konuk edecek. Tümü beIN SPORTS’tan canlı yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maç programı futbol tutkunları tarafından merak edilirken bir diğer merak konusu ise maçlar hangi kanallarda yayınlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi maç programı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

19.55 PSV-Tottenham (beIN 2)

19.55 Brugge-Monaco (beIN 3)

22.00 G.Saray-Schalke (beIN 1)

22.00 PSG-Napoli (beIN 2)

22.00 Barcelona-Inter (beIN 3)

22.00 L. Moskova-Porto (beIN 4)

22.00 Liverpool-Kızılyıldız (Max1)

22.00 Dortmund-A. Madrid (Max2)