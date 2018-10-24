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Antalyasporlu Celustka ameliyat oldu
Antalyaspor

Antalyasporlu Celustka ameliyat oldu

Antalyaspor'un sağ kanat oyuncusu Ondrej Celustka, sol elinden ameliyat oldu.

24 Ekim 2018 10:48

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor’un sağ kanat oyuncusu Ondrej Celustka Memorial Antalya Hastanesi’nde ameliyat oldu. Sol elindeki 5. parmakta yer alan küçük bir kırık (fraktür) nedeniyle Op. Dr. Murat Baloğlu’nun ameliyat ettiği Celustka, 2 günlük dinlenmenin ardından tekrar takıma katılacak.

Öte yandan, Antalyaspor sosyal medya hesabından Ondrej Celustka'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, “Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

Son güncelleme 10:48 | 24 Ekim 2018
Antalyaspor Ondrej Celustka
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