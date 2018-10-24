Adanaspor güç depoluyor

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor 27 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Coşkun Demirbakan da çalışma öncesi oyuncularla toplantı yaparak uyarılarda bulundu. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Adana temsilcisinde sakatlığı bulunan Bumba fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Adanaspor, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.