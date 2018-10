Mesut Özil’i yıkan ölüm haberi!

Türk asıllı Alman futbolcunun “Arkadaşım ve büyük bir Arsenal taraftarı” diye nitelediği Charlie hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanserle savaşan ve beyninde tümör bulunan küçük Charlie’nin ölümü Mesut’u yıktı.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Mesut Özil “Arkadaşım ve büyük Arsenal taraftarı Charlie’nin kanserle süren uzun soluklu savaşını kaybettiği haberini aldım. Huzur içinde yat. Seni çok özleyeceğiz, Charlie” yazdı.

12 yaşında olan Charlie, Mesut Özil’in nişanlısı Amine Gülşe’yle de tanışmıştı.

Mesut Özil, Charlie’yi maça davet etmiş, müsabaka bittikten sonra Amine Gülşen ve Charlie’yle birlikte hamburger yemeye gitmişlerdi.

Such sad news to hear that my friend and huge @Arsenal supporter Charlie has passed away after his long battle with cancer. Rest in peace! We will miss you so much, Charlie pic.twitter.com/oXlBGNRcfG

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 23 Ekim 2018