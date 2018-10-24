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Mesut Özil’i yıkan ölüm haberi!
İngiltere Premier Lig

Mesut Özil’i yıkan ölüm haberi!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'i derinden üzen bir olay meydana geldi.

24 Ekim 2018 11:30

Türk asıllı Alman futbolcunun “Arkadaşım ve büyük bir Arsenal taraftarı” diye nitelediği Charlie hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanserle savaşan ve beyninde tümör bulunan küçük Charlie’nin ölümü Mesut’u yıktı.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Mesut Özil “Arkadaşım ve büyük Arsenal taraftarı Charlie’nin kanserle süren uzun soluklu savaşını kaybettiği haberini aldım. Huzur içinde yat. Seni çok özleyeceğiz, Charlie” yazdı.

12 yaşında olan Charlie, Mesut Özil’in nişanlısı Amine Gülşe’yle de tanışmıştı.

Mesut Özil, Charlie’yi maça davet etmiş, müsabaka bittikten sonra Amine Gülşen ve Charlie’yle birlikte hamburger yemeye gitmişlerdi.

Son güncelleme 11:30 | 24 Ekim 2018
arsenal Mesut Özil sosyal medya
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