Zubizaretta’dan Bafetimbi Gomis itirafı! Galatasaray’a transfer sürecini anlattı

SKOR DIŞ HABERLER Galatasaray’da bir sezon oynadıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal Riyad takımına transfer olan Bafetimbi Gomis ile ilgili eski takımı Marsilya’dan itiraf geldi. Galatasaray’a gelmeden önce Marsilya’da kiralık olarak forma giyen Bafetimbi Gomis’in ayrılık süreci hakkında Fransız RMC Sport kanalına konuşan Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizaretta, “Gomis’e iyi bir sözleşme teklifinde bulunduk. Ancak o daha fazla para veren Galatasaray’ı seçti” dedi.

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Bafetimbi Gomis’in yerini bir türlü dolduramadıklarını belirten Andoni Zubizaretta “Marsilya’dan ayrılmasını istemedik. Galatasaray’da oldukça başarılı bir sezon geçirdiği ve Suudi Arabistan’a transfer oldu. Biz de 2017 yılında kendisine oldukça cazip bir teklif sunduk. Ancak Galatasaray’ın teklifi bizim önerdiğimiz rakamdan daha iyiydi… Hep böyle bir şey istiyordu ve istediği de oldu. Daha fazla para kazanacağı için Galatasaray’a transfer oldu” ifadelerini kullandı.

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Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizaretta, Bafetimbi Gomis ile yaptıkları görüşmenin detaylarını da anlatırken şunları söyledi:

“Menajeri ile masaya oturduk. İyi bir teklif sunduk. Menajeri de bizim teklifimizin oldukça cazip olduğunu kabul etti. Ancak Bafetimbi Gomis’in, kendisine daha fazla para öneren Galatasaray’da forma giymek istediğini söyledi. Biz Bafetimbi Gomis’in kalması için elimizden geleni yaptık. Hayatta herkesin geleceği ile ilgili karar verme hakkı vardır. Bafetimbi Gomis de tercihini Galatasaray’dan yana kullandı.”

TALEBİNİN ZAM OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bafetimbi Gomis, Galatasaray’dan Suudi Arabistan takımı Al-Hilal Riyad takımına transfer olduktan sonra yaptığı açıklamada “Galatasaray’ın paraya ihtiyacı vardı ve beni satmak istediler. Benim önceliğim Galatasaray’da kalmaktı. Kariyerime Galatasaray’da devam etmek istiyordum. Talebim kesinlikle zam değildi” demişti.