Valbuena’nın oynamama nedeni belli oldu! Oynarsa kalacak…

İrfan YİRMİBEŞ / Fenerbahçe bu sezon gol bulmakta ve pozisyon üretmekte zorlanıp ligin alt sıralarına düşerken, geçen sezon skora en fazla katkı yapan isim olan (8 gol – 16 asist) Mathieu Valbuena ortalarda yok. Bu sezon 3 kulvarda 6 maça çıkıp ‘0 gol – 0 asist'le oynayan Fransız yıldızın durumu tartışma konusu. SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre bunun nedeni, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2+1 yıllık sözleşmesinde “25 maç oynarsa uzar” maddesinin bulunması. Valbuena halen kontratının ikinci sezonunda…

YILLIK 2.7 MILYON EURO ALIYOR

Kadroda düşünülmeyen Fransız yıldızın opsiyonunu kullanmak istemeyen Sportif Direktör Damien Comolli'nin, vatandaşının durumunu Teknik Direktör Phillip Cocu'ya ilettiği öğrenildi. Buna göre, Valbuena'nın kontratının otomatikman uzamaması için mecbur kalınmadıkça süre verilmeyecek. Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık 2.7 milyon Euro alıyor. Valbuena'nın oynatılmama konusundaki rahatsızlığını Cocu'ya ilettiği ancak bir sonuç alamadığı belirtiliyor.

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