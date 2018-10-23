UEFA’nın cezasını hiçe saydı… Federasyondan kaçamadı

SKOR DIŞ HABERLER UEFA Uluslar Ligi’nde Hırvatistan ile İngiltere arasında 12 Ekim 2018 tarihinde oynanan maçta ilginç bir olay yaşanmıştı. UEFA’nın Hırvatistan’a verdiği ceza nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya bir İngiliz taraftar gizlice girmeyi başarmıştı. Seyircisiz oynama cezası bulunan Hırvatistan-İngiltere maçını tribünden izlemeyi başaran gizemli taraftar, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan kaçamadı.

Uluslar Ligi maçı öncesi UEFA`ya küfürlü protesto! `S...tir git UEFA` Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan maç öncesi bir grup taraftar UEFA'ya küfürlü protesto gösterisi düzenledi. İlgili Haberi Oku

Golsüz berabere biten karşılaşmaya girdiği sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonucu anlaşılan taraftarın kimliği, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından belirlendi. Boynunda akreditasyon kartı olduğu gözlenen taraftara federasyon tarafından ceza kesildi. İngiltere Futbol Federasyonu, yakalanan taraftarın artık İngiltere Milli Takımı’nın maçlarını tribünden izleyemeyeceğini açıkladı. Federasyon sözcüsü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan karşılaşma öncesinde bazı İngiliz taraftarlar, maçın seyircisiz oynanmasını eleştirerek, UEFA’ya protesto gösterisinde bulunmuştu.