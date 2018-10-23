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Trabzonspor’da Nwakaeme’nin sağlık durumu belli oldu
Trabzonspor

Trabzonspor’da Nwakaeme’nin sağlık durumu belli oldu

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Nwakaeme'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

23 Ekim 2018 16:22

Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, futbolcular Anthony Nwakaeme ve Ogenyi Onazi’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. BB Erzurumspor maçı sonrası sağ kasık kasında (adduktor) ağrı hisseden Onazi ve yine aynı şikayetle maç kadrosundan çıkartılan Anthony Nwakaeme’nin gerekli muayenelerinin yapıldığını belirten Bozdoğan, “Bu sabah çekilen MR sonuçlarına göre; Nwakaeme’de birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Oyuncumuz 7-10 gün arası takım çalışmalarına katılamayacak. Onazi ise koruma amaçlı olarak iki gün boyunca takımdan ayrı olarak tedavi ve salon çalışması gerçekleştirecek” dedi.

Son güncelleme 16:22 | 23 Ekim 2018
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