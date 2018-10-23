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Tolgay Arslan’dan TFF nezdinde Beşiktaş’a ihtarname…
Beşiktaş

Tolgay Arslan’dan TFF nezdinde Beşiktaş’a ihtarname…

Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkeyle de bağı bulunan çifte vatandaş gurbetçiler, siyah-beyazlıların başını ağrıttı.

23 Ekim 2018 09:07

Milliyet gazetesinin haberine göre, dövizden Türk Lirası'na geçiş konusunda kulüple sıkıntıları bulunan futbolculardan Tolgay Arslan ile Oğuzhan Özyakup da UEFA'ya gönderilen “Borçsuzluk” kağıdına imzasını koymadı. Üstelik Tolgay, bununla da yetinmedi. Yıldız futbolcu TFF nezdinde ihtarname gönderdi.

Geçmiş dönem alacaklarının 30 gün içerisinde ödenmesi için noter kanalıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran siyah-beyazlı futbolcuya, bu süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde Tolgay bedelsiz serbest kalabilecek.Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 28. maddesine göre, ödeme alamayan futbolcuların 7 gün içinde fesih hakkının bulunduğu belirtiliyor.

23 Ekim 2018 Beşiktaş`ta kriz masası kuruldu! Ümraniye`de OHAL... Beşiktaş'ta ikinci Başkan Serdal Adalı ile yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu, Şenol Güneş ile bir araya geldi. Güneş'e takımla ilgili tam yetki verildi ve “Alacağın kararların arkasındayız” mesajı iletildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:11 | 23 Ekim 2018
beşiktaş tff Tolgay Arslan
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