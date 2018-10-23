SON DAKİKA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber! Fatih Terim açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Schalke 04 ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Fatih Terim, sakatlığı bulunan futbolcuların kritik karşılaşmada oynayamayacağını söyledi. Bursaspor maçında sakatlanan Fernando, Feghouli ve Serdar Aziz’in maç kadrosunda yer almayacağını söyledi. Fatih Terim, sakatlıkları devam eden Emre Akbaba ve Henry Onyekuru’nun da Schalke 04 maçı kadrosunda yer almayacağını da sözlerine ekledi.

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Galatasaray’da yaşanan sakatlıklar ile ilgili de konuşan Fatih Terim “Kalmış 24 saat. Sakatlıkları konuşmayalım. Ağlamanın sızlamanın anlamı yok. Serdar, Emre, Henry, Fernando ve Feghouli yarınki maçın kadrosunda yok. Takıma sakatlar ordusu diyebiliriz. Sakatlar ordusu dediğimiz gruba ordu diyorsak, başından da kumandan varsa… Geriye cephane kalıyor. 50 bin de cephane varsa hala savaşabiliriz demektir. Yarın yedek de var hamle de var. Onun için ne camiamı, ne teknik heyetimi, ne oyuncularımı ümitsizliğe itmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.

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Bursaspor maçının henüz ilk yarısında sakatlıktan dolayı üç oyuncu değişikliği hakkını kullanmasını değerlendiren Fatih Terim “Futbol hayatımda böyle şey görmedim. 40. dakikada değişiklik hakkımız bitti. 11’e 11 oynuyorduk ama takım öyle bir ruha girdi ki sanki 1 kişi eksik oynuyoruz. Sert oynarsam, bire bire girersem ve sakatlanırsam takımı yalnız bırakırım gibi bir psikolojiye girdiler” dedi.

UEFA’ya da seslenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim “Buradan UEFA’ya söyleyeyim; 14 saat uçup, arkasından antrenman, arkasından maç oynadığınız zaman başınıza bir iş gelebilir. Koruyamıyoruz bazı şeyleri… Bizim tek sıkıntımız kadromuzun derin olmayışı. Ona da çok fazla suç bulmamak lazım” şeklinde konuştu.