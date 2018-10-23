SON DAKİKA Caner Erkin davasında karar çıktı

Ümit TÜRK / SÖZCÜ Beşiktaş’ta forma giyen futbolcu Caner Erkin’in, Spor Toto Süper Lig’in geçtiğimiz sezon 23 Ekim’de Beşiktaş-Medipol Başakşehir arasında oynan maçın 87. dakikasında maçı yöneten hakem Mete Kalkavan’a yönelik küfür ettiği iddiasıyla hakkında “Hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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TOLGAY ARSLAN: CANER ERKİN KENDİ KENDİNE KIZDI

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Caner Erkin'in avukatları katıldı. Mahkeme, saha içinde olaya en yakın futbolcu olan Tolgay Arslan'ı tanık olarak dinledi. Tolgay Arslan, Caner Erkin'in küfür etmediğini savunarak, “Olay sırasında Caner Erkin kendi kendisine kızdı. Caner Erkin'in ağzından bir küfür duymadım” dedi.

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DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT

Tolgay Arslan'ın bu tanıklığının ardından davayı sonlandırdığını belirten mahkeme hakimi, delil yetersizliğinden Caner Erkin'in beraatine karar verdi.

METE KALKAVAN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Önceki duruşmada ifade veren Caner Erkin, “Maç sonrası soyunma odasında hocayla da konuştuk. Aramızda herhangi bir sorun yoktu” demişti. Mete Kalkavan da ifadesinde, hakaret içeren bir söz duymadığını beyan ederek Caner Erkin’den şikayetçi olmadığını söylemişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, düzenlenen görüntü inceleme tutanağına göre, Kalkavan’ın Erkin’e sarı kartını gösterip cebine koyduktan sonra uzaklaştığı, bu sırada şüpheli Erkin’in el-kol hareketleri yaparak bir şeyler söylediği ve tepki gösterdiği belirtildi. İddianamede, Caner Erkin’in maçta görev yapması nedeniyle kamu görevlisi statüsünde bulunan hakemin futbolcu ile ilgili verdiği karar nedeniyle müsabaka alanında bağırmak suretiyle sinkaflı sözler söylediği, ortamın yoğunluğu ve gürültüsü nedeniyle mağdurun bu sözleri duymamış olabileceği ancak aralarında mesafe ve ortam itibariyle hakaretin huzurda gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilerek, Caner’in, ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.