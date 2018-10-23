SON DAKİKA Abdullah Avcı’dan Arda Turan yorumu: Saha dışına yaşanan bir olayı…

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman sonrası Arda Turan hakkında açıklamada bulundu. Berkay ile yaşadığı kavga nedeniyle uzun süre gündemden düşmeyen Arda Turan’ın saha dışında yaşanan bir olayı saha içine taşımaması gerektiğini belirten Abdullah Avcı “Süreç Arda Turan adına iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.

Arda Turan Barcelona genel kurulunda ıslıklandı Barcelona Kulübü'nün 2018 Olağan Genel Kurulu, Katalan ekibinin basket takımının maçlarını oynadığı Palau Blaugrana spor salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda Arda Turan ismi geçtiğinde salonda ıslık sesleri yükseldi. İlgili Haberi Oku

Arda Turan’ın duygusal bir insan olduğunu belirten Abdullah Avcı “Yaşanan süreçten dolayı duygusallık yaşayabilir. Arda Turan saha dışında yaşanan bir olayı saha içine taşımadı. İyi çalışarak bu süreci atlattı. Biz saha içine bakıyoruz. Arda Turan dönüşü için zaten iyi şekilde hazırlanıyordu. Şu anda da çalışmaya devam ediyor. Mutluluğu yakalayacağı yer futbol sahası… Bize ve kendisine katkı sağlayacak yer burası… Arda Turan’ın enerjisi ve performansı çok iyi” dedi.

Abdullah Avcı, Arda Turan’ın sakatlığı nedeniyle sezon başı hazırlık kampında takım ile birlikte olamadığını söylerken “Tam iyileşirken Arda Turan ile birebir görüşüyoruz. Adım adım uzunca Arda Turan’dan nasıl faydalanabileceğimizin planlamasını yapıyoruz. Süreç Arda Turan adına iyi gidiyor. Değerli bir oyuncu, onu yine sahada görmek istiyoruz ve göreceğiz” ifadelerini kullandı.