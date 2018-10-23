Şenol Güneş imzalamadı Beşiktaş zora girdi…

Milliyet Gazetesi’nden Mustafa Anıklı’nın haberine göre; Dövizden Türk Lirası'na geçiş kararının ardından bundan rahatsız olan Güneş, Kulüpler Birliği'nin belirlediği 5.5 TL'lik euro kurunu yetersiz buldu. Birçok futbolcunun kabul ettiği sözleşme önerisine muhalefet eden Şenol Hoca, bu şekilde mukaveleyi yenilemeyeceğini bildirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü, yönetimin önerisine karşı öneri getirip, bugünkü kurdan anlaşma yapacağını ifade etti. Bunun mümkün olmadığını dile getiren siyah-beyazlılar ise “Ya verdiğimiz bedeli kabul edersin ya da devletin önerdiği tebliğe göre 2 Ocak'taki Merkez Bankası kuruna razı olursun” restini çekti.

Eğer Şenol Hoca 5.5 TL'yi kabul etmezse, yeni sözleşmede o günkü euro kuru olan 4.55 dikkate alınacak. Ancak Güneş'in kulübü sıkıştırdığı esas nokta, UEFA'ya verilen “Borçsuzluk” kağıdında oldu. Şenol Hoca, geçen ay 30 Eylül'e kadar olan parasında ihtilaf bulunması nedeniyle bu kağıdı imzalamadı ve kulübün başına dert açtı.

Haziran ayındaki hesap kapama döneminde de sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, eylül ayında daha da köşeye sıkışmama adına bu belge konusunda UEFA'dan süre istedi.

Beşiktaş`ta kriz masası kuruldu! Ümraniye`de OHAL... Beşiktaş'ta ikinci Başkan Serdal Adalı ile yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu, Şenol Güneş ile bir araya geldi. Güneş'e takımla ilgili tam yetki verildi ve “Alacağın kararların arkasındayız” mesajı iletildi. İlgili Haberi Oku