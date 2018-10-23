Şampiyonlar Ligi’nde devler karşı karşıya! Manchester United Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçta Manchester United, Juventus’u Old Trafford’ta konuk edecek. Devler ligine iddialı başlayan ve kupayı kazanmak isteyen iki takımın mücadelesine sahne olacak maç öncesinde grupta lider olan Juventus iki maçta 6 puan toplarken, ikinci sırada yer alan Manchester United ise 4 puan toplamayı başardı. Cezası biten Ronaldo’nun sahada olması beklenirken eski takımı Manchester United’e karşı neler yapacak merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Manchester United Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MANCHESTER UNİTED JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Manchester United-Juventus maçı ile Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam sürecek. H Grubu 3. hafta kapsamında Manchester United, Old Trafford’ta Juventus’u konuk edecek. Bu akşam TSİ 22.00’de oynanacak maçı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan hakem Milorad Mazic yönetecek. Mazic’in yardımcılıklarını ise Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Manchester United Juventus maçının hangi kanaldan yayınlanacağı resmi olarak açıklanmamasına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki maçı yayınlayan Bein Sports’un yayınlamasına kesin gözüyle bakılıyor.