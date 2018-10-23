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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları Bein Sports’ta mı? Bein Sports yayın akışı…
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları Bein Sports’ta mı? Bein Sports yayın akışı…

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak üçüncü grup maçları öncesinde "hangi kanalda" sorusunun yanıtı resmi olarak henüz yanıt bulmadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ilk iki maçın başlamasına çok kısa süre yayın haklarını alarak futbolseverlere karşılaşmaları izleten beIN Sports Galatasaray Schalke 04 maçı ve diğer Şampiyonlar Ligi maçları hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Futbol tutkunları ise "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports'ta mı yayınlanacak? İşte, Bein Sports yayın akışı...

23 Ekim 2018 16:40

Avrupan’nın en büyük futbol organizasyonlarının başında gelen Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta üçüncü grup maçları oynanacak. Türk futbol severlerin en merak ettiği konuların başında ise “Şampiyonlar Ligi hangi kanalda” sorusu geliyor. Aralarında temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı 32 takımın maçları dünyanın birçok kanalında canlı yayınlanıyor. Fakat henüz maçların Türkiye yayıncısı bulunmuyor. Şampiyonlar Ligi maçları geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da Bein Sports'ta yayınlanacak mı merak ediliyor. İşte, Bein Sport Haber yayın akışı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde 23 Ekim Salı günü 7 maç oynanacak. AEK Bayern Münih ve Young Boys Valencia maçları 19:55'te başlarken günün diğer maçları ise 22:00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını geçtiğimiz hafta olduğu gibi tekrar Bein Sports tarafından canlı yayın ekranlara gelmesi bekleniyor.

BEİN SPORTS YAYIN AKIŞI

01:45 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

03:30 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

05:15 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

07:00 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

08:45 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

10:30 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

16:45 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

18:30 This is Paris

Özet: Fransa Ligi’nden en güncel haberler ve röportajlar ekrana geliyor.

19:15 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

19:15 – 00:00 (285 dakika) Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

Son güncelleme 16:40 | 23 Ekim 2018
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