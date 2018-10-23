Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları Bein Sports’ta mı? Bein Sports yayın akışı…

Avrupan’nın en büyük futbol organizasyonlarının başında gelen Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta üçüncü grup maçları oynanacak. Türk futbol severlerin en merak ettiği konuların başında ise “Şampiyonlar Ligi hangi kanalda” sorusu geliyor. Aralarında temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı 32 takımın maçları dünyanın birçok kanalında canlı yayınlanıyor. Fakat henüz maçların Türkiye yayıncısı bulunmuyor. Şampiyonlar Ligi maçları geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da Bein Sports'ta yayınlanacak mı merak ediliyor. İşte, Bein Sport Haber yayın akışı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde 23 Ekim Salı günü 7 maç oynanacak. AEK Bayern Münih ve Young Boys Valencia maçları 19:55'te başlarken günün diğer maçları ise 22:00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını geçtiğimiz hafta olduğu gibi tekrar Bein Sports tarafından canlı yayın ekranlara gelmesi bekleniyor.

BEİN SPORTS YAYIN AKIŞI

01:45 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

03:30 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

05:15 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

07:00 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

08:45 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

10:30 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

16:45 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

18:30 This is Paris

Özet: Fransa Ligi’nden en güncel haberler ve röportajlar ekrana geliyor.

19:15 Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.

19:15 – 00:00 (285 dakika) Maç Saati

Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.