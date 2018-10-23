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Mesut Özil’den sosyal medya üzerinden şükür mesajı
İngiltere Premier Lig

Mesut Özil’den sosyal medya üzerinden şükür mesajı

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı yıldız, sosyal medya hesabından "Elhamdülillah" ifadesini paylaştı.

23 Ekim 2018 14:28

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’da forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından şükür mesajı paylaştı.

Ligde 1-0 geriye düştükleri Leicester City mücadelesinde önce takımına beraberliği getiren 30 yaşındaki Türk asıllı yıldız, 66. dakikada da Pierre Aubameyang’ın golüne yaptığı asistle maça damgasını vurdu.

Mesut Özil’in sosyal medya hesaplarında secde halindeki fotoğrafıyla birlikte “Elhamdülillah” ifadesini paylaşması büyük beğeni topladı.

İlk bir saat içinde yaklaşık 500 bin kişinin beğendiği yıldız futbolcunun paylaşımına, 11 bin de yorum yapıldı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Alhamdulillah || ٱلْـحَـمْـدُ لل #M1Ö

Mesut Özil (@m10_official)’in paylaştığı bir gönderi ()

23 Ekim 2018 Emirates`te Mesut Özil resitali! `Tarih yazıyor, böyle bir şey olamaz...` Emirates Stadı'nda Leicester City'i 3-1 yenen Arsenal'de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil resital yaptı. 1 gol 1 asist ve ara paslarıyla gözlerin pasını silen Özil sosyal medyada geceye damga vurdu. Premier Lig'deki 30. golünü atan Mesut, ligin en çok gol atan Alman futbolcusu olma unvanını elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:28 | 23 Ekim 2018
arsenal instagram Mesut Özil
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