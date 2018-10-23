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Kış spor kursları başladı. 5 bin sporcu katılacak…
Diğer Sporlar

Kış spor kursları başladı. 5 bin sporcu katılacak…

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlıklı sporcular yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen “Kış Dönemi Spor Kursları”nın ilk dönem çalışmalarına başlandı.

23 Ekim 2018 13:02

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kış Dönemi spor kursları, 16 branşta eğitimlere başladı. Kış dönemi kurslarda atletizm, badminton, basketbol, boks, jimnastik, eskrim, güreş, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, tenis, futbol, bisiklet ve voleybol ile birlikte 16 farklı branşta açılan kış spor okullarında, yaşları 5 ile 18 arasında değişen yaklaşık 5 bin öğrenci eğitim görecek.

Balıkesir'de yaşayan çocukların kış aylarını sağlıklı bir ortamda geçirmeleri ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları amacıyla hayata geçirilen kış spor okulları, aynı zamanda spor yapan çocukların yetenekli oldukları branşlarda eğitim çalışmalarına dahil edilerek, yarışmacı sporcu olabilmelerini de hedefliyor. Çocukların topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen çalışmalarda öğrenciler; güçlü, kararlı, paylaşımcı ve sorumluluk duygusu taşıyan sporcular olarak yetiştiriliyor.

Kış dönemi spor kurslarının başlamasıyla açıklama yapan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Sağlıklı yaşam için spor yapmak şart. Gençlerin ve çocukların spor yapması bizim için çok önemli. Bu nedenle yaz-kış düzenlediğimiz değişik spor dallarındaki spor okullarımız bu kış da devam edecek. Tüm gençlerimizi deneyimli antrenörler eşliğinde spora davet ediyoruz” dedi.

Son güncelleme 13:02 | 23 Ekim 2018
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
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