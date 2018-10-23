Karşıyaka’da Mesut Toros farkı

38 yıl aradan sonra TFF 3. Lig'de mücadele eden ve ligin ilk 7 maçından 2 farklı teknik adamla yalnızca 5 puan çıkaran Karşıyaka'da Mesut Toros rüzgarı yaşanıyor.

Sezona Ufuk İskender idaresinde giren Karşıyaka'da, 0-0 sona eren Van BBSK maçının ardından teknik direktörlük koltuğuna Aytekin Sümbül getirildi. İkinci hafta koltuğa oturan Sümbül ile de beklenen başarı gelmedi.

Bu süreçte takım 7 maç sonunda 5 puan alınca, Sümbül ile de yollar ayrıldı ve geçtiğimiz hafta Mesut Toros takımın başına geçti. Karşıyaka, Mesut Toros ile çıktığı 2 maçta 4 puan toplayarak küme düşme potasından çıkmayı başardı.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Osmaniyespor galibiyetini değerlendiren Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Toros, “Sıkıntılı durumdan çıkmak adına çok önemli bir galibiyet oldu. Geçen hafta Kızılcabölükspor deplasmanından aldığımız puanı taçlandırmak için kazanmak istiyorduk. Osmaniyespor maçıyla öz güven kazandık” ifadelerini kullandı.

Zorlu süreçten kurtulmak için kenetlenmek gerektiğinin altını çizen Toros, “Tüm camia kenetlenirsek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Biz birlikte varız. Karşıyaka çok büyüktür ve bu süreci de hep beraber aşacağız” dedi.