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Galatasaray’da Sportif Finansal Direktörlüğe Volkan Yılmaz getirildi
Galatasaray

Galatasaray’da Sportif Finansal Direktörlüğe Volkan Yılmaz getirildi

Galatasaray Kulübü'nde yeni kurulan sportif finansal direktörlüğe Volkan Yılmaz'ın getirildiği açıklandı.

23 Ekim 2018 19:45

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, “Şirket finansallarının UEFA düzenlemeleri ve Finansal Fair Play esasları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni ihdas edilen sportif finansal direktörlük görevine Sayın Volkan Yılmaz getirilmiştir.” denildi.

UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonuna geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti. Bunun üzerine Galatasaray, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmuştu.

Son güncelleme 19:45 | 23 Ekim 2018
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