Galatasaray’a iyi haber! Schalke 04 Naldo’yu getirmedi…

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde ağırlayacağı Schalke 04’te bir sakatlık krizi daha! Alman ekibinde kaleci Ralf Fahrmann’ın ardından bu kez savunmanın önemli ismi Naldo, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Brezilyalı futbolcu, takımı ile birlikte İstanbul’a uçmadı ve Almanya’da kaldı.

Schalke’de Ralf Fahrmann ve Naldo’nun dışında forvet oyuncusu Franco Di Santo’nun da sakatlığı bulunuyor.

İSTANBUL KADROSU BELLİ OLDU

Schalke 04’ün Galatasaray kadrosunda şu futbolcular yer aldı;

Kaleci: Alexander Nübel, Yannic Lenze

Defans: Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Benjamin Stambouli, Salif Sané

Orta saha: Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Sebastian Rudy, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Alessandro Schöpf

Forvet: Mark Uth, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Breel Embolo

Muslera Galatasaray`da yeni bir rekorun eşiğinde Muslera, Schalke 04 ile yarın oynanacak maçta görev alması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorunu egale edecek. İlgili Haberi Oku