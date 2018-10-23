Galatasaray Schalke maçı ne zaman, hangi kanalda? GS’de hedef Şampiyonlar Ligi’nde ikinci galibiyet!

Şampiyonlar Lig D grubu 3. maçında Galatasaray Schalke 04 karşısında çıkıyor. Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Galatasaray’da oynanan son maçta Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli sakatlanmıştı. Fatih Terim’in nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı merak edilirken GS’de hedef Lokomotiv Moskova galibiyeti ardından grupta ikinci galibiyetini alabilmek. Sahadan zaferle ayrılmak isteyen Galatasaray’da taraftarların merak konusu “Galatasaray Schalke maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorusu oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar…

GALATASARAY SCHALKE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Lig’i Galatasaray Schalke 04 maçı 24 Ekim 2018 Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı kesin olarak belli değil. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova ve Porto ile oynadığı maçları beIN Sports yayınlanmıştı. beIN Sports’un yayın haklarıyla ilgili anlaşma sağlaması durumunda karşılaşma yine beIN Sports’tan yayınlanacak. Ancak maçın şifreli mi ya da şifresiz mi yayınlanacağı da belirsiz.

Bundan önceki iki haftada maçların başlamasına çok kısa süre haftalık yayın paketleri alarak futbolseverlere müsabakaları izleten beIN Sports’un yine aynı yöntemle maçı ekrana taşıması bekleniyor.