Fenerbahçe’den flaş hamle! Eski şampiyonluklar…

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyanis sezonunda Fenerbahçe, flaş bir girişim başlattı. Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında tartışmalara neden olan futbol takımının şampiyonluk sayısı ile ilgili resmi sitede bir bölüm açıldı. ‘Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz’ başlığı altında açılan bölümde, şampiyonluk sayılarının neden 1923 yılından itibaren sayılmadığı sorgulandı.

Fenerbahçe Avrupa`da sadece 8 takımı geride bırakabildi! Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı sorun ile Avrupa'daki 150 takımdan sadece 8'ini geride bıraktı. İlgili Haberi Oku

Tek tek şampiyonlukların gösterildiği sayfada açıldığında yapılan açıklamada “Bu sayfada, TFF sitesinde de açıkça belirtildiği üzere; TFF’nin 1923 yılında kuruluşunun hemen ardından, ilk olarak 1924 yılında düzenlenmeye başlanan ulusal futbol organizasyonlarında, Fenerbahçemizin bugüne kadar kazandığı 28 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU gösterilmektedir”” denildi.

Valbuena`nın oynamama nedeni belli oldu! Oynarsa kalacak... Tecrübeli yıldız Valbuena'nın Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıllık sözleşmesinde “25 maç oynarsa opsiyon devreye girer” maddesi bulunması sıkıntı yaratıyor. Damien Comolli'nin, kadroda düşünülmeyen Mathieu Valbuena'nın kontratının uzamaması için süre almaması gerektiğini Cocu'ya ilettiği belirtiliyor. İlgili Haberi Oku

İşte Fenerbahçe resmi internet sitesindeki o bölüm:

https://www.fenerbahce.org/futbolda-turkiye-sampiyonluklarimiz/