Emirates’te Mesut Özil resitali! ‘Tarih yazıyor, böyle bir şey olamaz…’

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında Arsenal sahasında Leicester City’i konuk etti. Maça 1-0 geride başlayan Arsenal’de fitili ateşleyen ve 45’te beraberliği sağlayan golü atan Mesut Özil İngilizler’i kendinden geçirdi…

Şık ara paslarıyla izleyenleri hayrete düşüren Özil, muhteşem geceyi 66’da Aubameyang’a yaptığı asist ile tamamladı. 80’de yerini Ramsey’e bırakan yıldız ismi tribünler ayakta alkışladı.

Mesut’un muhteşem performansı sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Mesut Özil, Leicester City karşısında Arsenal adına skoru 1-1’i getiren golü kaydederken; Premier Lig’deki gol sayısını 30’a çıkardı ve bu alanda en çok gol atan Alman futbolcu oldu.

İşte Mesut için yapılan paylaşımlar…

Mesut Özil bir sanatçı — Güntekin Onay (@guntekin_resmi) 22 Ekim 2018

Mesut Özil tarih yazıyor. Böyle bir şey olamaz, olamaz. — İnan Özdemir (@inanozdemir) 22 Ekim 2018

Mesut özil, bu berbat günümü süper ötesi futbolunla güzelleştirdiğin için teşekkür ederim karşim @MesutOzil1088 — Talatsu 5/34 (@tyldrm101010) 22 Ekim 2018

Evet sevgili Beşiktaş’lılar bu akşamki Mesut Özil resitalinden sonra orkestra şefliği nedir nasıl yapılır gibi sorulara cevap bulduğunuzu umuyor ve iyi geceler diliyorum. — Umut Yüksel (@theumutyuksel) 22 Ekim 2018

Mesut Özil çok özel bi futbolcu, topun bu kadar ayağına yakıştığı faal futbolcu yok. — Onur Demiral (@onrdemiral) 22 Ekim 2018

Gece gece Mesut Özil sayesinde gururlandık be #Arsenal — Ahmet (@ahmettashan28) 22 Ekim 2018

Mesut özil…. büyük sanatçı be — Çağlayan #Koç #Yeniden (@caginyo) 22 Ekim 2018

Mesut Özil topla dans ediyor #Arsenal pic.twitter.com/GRmxKAigVc — Murat Kaya (@muratyagmurkaya) 22 Ekim 2018