Deplasman lideri Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 9’uncu hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor’u yenerek çıkışını sürdürdü. Ligde 16 puanla 4’üncü sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde zirve yarışına ortak oldu.

Ligde topladığı 16 puanın 9’unu dış sahada kazanan Antalyaspor, deplasmanda en çok maç kazanan takım oldu. Dış sahada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde eden kırmızı beyazlılar, kazandığı 9 puanla ligin deplasman lideri konumuna yükseldi.

Sezona deplasmanda Kayserispor mağlubiyetiyle başlayan, dış sahada ikinci mağlubiyetini Medipol Başakşehir’e karşı alan Antalyaspor, Beşiktaş’ı Vodafone Park’ta 3-2, MKE Ankaragücü’nü 1-0, Aytemiz Alanyaspor’u da 1-0 yenme başarısı gösterdi.

Kırmızı beyazlılar ligin 3’üncü haftasında dış sahadaki Beşiktaş galibiyetiyle Vodafone Park’ta ilk deplasman galibiyeti alan Süper Lig takımı unvanına sahip oldu.

SAHASINDA GALATASARAY’A YENİLDİ

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor’un evinde oynadığı 4 maç ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlılar sahasında 3-3 sona eren Atiker Konyaspor ile 1-0 yenildiği Galatasaray karşılaşmasında puan kaybetti. Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor’u 2-1 yendi.