Cocu’dan futbolculara ‘Tek eksiğiniz gol’

Sercan HAMZAOĞLU / Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cocu, Anderlecht maçının hazırlıklarından önce futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Samandıra'daki toplantıda futbolcularına son 3 haftadaki gelişimi için teşekkür eden Cocu'nun, şu ifadeleri kullandığı belirtildi: “Oyunumuzu her hafta geliştiriyoruz. Tek sorunumuz gol atamamak. Birliktelik ve takım arzunuzdan memnunum. Gol atamadığımız için iyi oyunumuzu maalesef 3 puana çeviremiyoruz. Ben de sizlerde çok üzgünsünüz. Bunu görüyorum. Bu birliktelik ve beraberlik bizi iyi yerlere götürecek. Şimdi önümüzdeki iki maçı kazanıp derbiye moralli çıkmamız lazım. Bu iki maçı alırsa ayağa kalkarız ve derbiyle de tekrar Fenerbahçe'nin gücünü herkese gösteririz.”

Soldado'ya moral

Phillip Cocu, Sivasspor maçında çok net iki fırsatı gole çeviremeyen Sİpanyol santrfor Roberto Soldado'yla da bir görüşme yaptı.

Soldado'nun üzgün olduğunu gören Cocu, futbolcusuyla yaptığı özel görüşmede, şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: “Senin kalitenden şüphem yok. Uzun zamandır oynamıyordun. Bir anda iki maça çıktın. Moralini bozma. Senden daydalanmaya devam edeceğim. Çalışmalarından memnunum.”

Soldado'nun Cocu'nun bu yaklaşımdan memnun olduğu öğrenildi.

Slimani ve Benzia hazır

Sakatlıkları nedeniyle Sivas'a götürülmeyen Slimani ve Benzia, Anderlecht deplasmanında forma giyebilecek.

İki futbolcu da sakatlığını atlatarak topla başladı. İki oyuncusuna da hazır olun talimatı veren Cocu, bu isimleri Belçika'da sahaya sürmeyi planlıyor.

Tolga Ciğerci dönüyor

Sakatlığı devam eden bir diğer futbolcu Tolga Ciğerci ise sahalara dönmeye hazırlanıyor. Bugün salondaki çalışmalarını sürdüren Tolga, doktorlarla bir toplantı yapacak. Yapılacak tetkikler sonunda tecrübeli oyuncunun hafta içi takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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