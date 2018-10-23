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CANLI YAYIN: Roma CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek?
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Roma CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek?

Roma evinde CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Furbolseverler Roma CSKA maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek, saat kaçta başlayacak merak ediyor. İşte Roma CSKA Moskova maçı canlı izleme yoları, maçın saati ve kanalı....

23 Ekim 2018 20:27

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Cengiz Ünder’in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, Rusya’dan CSKA Moskova’yı ağırlayacak. Roma CSKA Moskova maçı saat 22:00’dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarından canlı izlenebilecek. Roma CSKA maçı beIN Sports cannlı yayın linki haberimizde.

ROMA CSKA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Stadio Olimpico’da oynanacak Roma CSKA Moskova maçı saat 22.00’da başlayacak. Roma CSKA Moskova beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu maç öncesinde G Grubu’nda Roma 3 puanla 3. sırada yer alırken, CSKA Moskova ise 4 puanla 1. sırada yer alıyor.

ROMA CSKA MOSKOVA MAÇI CANLI İZLE

Roma ilk maçında Real Madrid’e 3-0 yenilirken ikinci maçında Viktoria Plzen’i 5-0 mağlup etti. CSKA Moskova ilk maçında Plzen ile 2-2 berabere kalırken ikinci maçta ise Real Madrid’i 1-0 mağlup etti.

ROMA CSKA MOSKOVA MAÇINA DOĞRU

Roma ile CSKA Moskova, Şampiyonlar Ligi’nde daha önce iki kez karşılaşırken (2014/15 grupları); İtalya’da oynanan maçı ev sahibi 5-1 kazandı, Rusya’daki karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Roma, Avrupa arenasında CSKA Moskova ile oynadığı dört maçın ikisinden galip ayrıldı (1B 1M).

Avrupa arenasında İtalyan takımlarıyla oynadığı sekiz deplasman maçının üçünü kazanan CSKA Moskova (1B 4M), Ekim 1991’de Kupa Galipleri Kupası’nda karşılaştığı Roma’yı 1-0 mağlup etmişti.

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son altı iç saha maçını kazanan Roma, bu süreçte rakiplerine 17 gol attı ve kalesinde sadece iki gol gördü.

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son dört maçın ikisinde kalesini gole kapatan CSKA Moskova, daha önceki 32 karşılaşmada gol yemişti. Rus ekibi, bu turnuvadaki son maçında son şampiyon Real Madrid’i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Son güncelleme 20:27 | 23 Ekim 2018
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