CANLI | Manchester United Juventus (saat 22.00)

Devler Ligi’ne müthiş bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçta 6 puanla H grubunda lider durumda olan Juventus, grubun diğer favorisi Manchester United’a konuk oluyor.

Cezası biten Ronaldo’nun eski takımına karşı forma giyeceği maçta neler yapacağı merak konusu olurken diğer tarafta da Manchester formasıyla Pogba eski ekibine karşı mücadele edecek. Beinsports’tan naklen yayınlanacak Manchester United Juventus maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11’LER:

Manchester United: De Gea, Young, Lindelöf, Smalling, Shaw, Matic, Pogba, Mata, Martial, Rashford, Lukaku

Juventus: Szczesny, Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Ronaldo