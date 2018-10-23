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CANLI | Manchester United Juventus (saat 22.00)
Şampiyonlar Ligi

CANLI | Manchester United Juventus (saat 22.00)

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda Manchester United Old Trafford'ta Juventus'u ağırlıyor. Müthiş maçta gözler eski takımlarına karşı forma giyecek Cristiano Ronaldo ve Paul Pogba da olacak. Manchester United Juventus maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

23 Ekim 2018 20:58

Devler Ligi’ne müthiş bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçta 6 puanla H grubunda lider durumda olan Juventus, grubun diğer favorisi Manchester United’a konuk oluyor.

Cezası biten Ronaldo’nun eski takımına karşı forma giyeceği maçta neler yapacağı merak konusu olurken diğer tarafta da Manchester formasıyla Pogba eski ekibine karşı mücadele edecek. Beinsports’tan naklen yayınlanacak Manchester United Juventus maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11’LER:

Manchester United: De Gea, Young, Lindelöf, Smalling, Shaw, Matic, Pogba, Mata, Martial, Rashford, Lukaku

Juventus: Szczesny, Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Ronaldo

MANCHESTER UNİTED'TA SON DURUM

Mourinho yönetimindeki takım bir türlü istediği seviyeye gelemedi. Lige iyi başlayamayan takım, Premier Lig'de orta sıralarda kalmış durumda. Diğer yandan Şampiyonlar Ligi'nde ise Kırmızı Şeytanlar, 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 puan topladı ve 2. sırada yer alıyor.

JUVENTUS'TA SON DURUM

Son yıllarda Serie A'da şampiyonluğu kimseye bırakmayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise önemli başarılara imza atan Juventus, liginde namağlup yoluna devam ederken, aynı başarılı performansı Şampiyonlar Ligi'nde sürdürüyor. İlk maçta Valencia'yı, ardından Young Boys'u deviren takım, bu maçta da Manchester United'ı yenmek istiyor.

Son güncelleme 21:04 | 23 Ekim 2018
juventus manchester united şampiyonlar ligi
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