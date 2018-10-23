CANLI İZLE: Real Madrid Viktoria Plzen maçı hangi kanalda? Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda İspanya temsilcisi Real Madrid, sahasında Viktoria Plzen’i konuk ediyor. Bu maç öncesinde G Grubu’nda Real Madrid 3 puanla 2. sırada yer alırken, Viktoria Plzen ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Taraftarların merak ettiği konu ise Real Madrid Viktoria Plzen maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı… Real Madrid Viktoria Plzen maçı canlı izleme linki haberimizde.

REAL MADRİD VİKTORİA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu’da oynanacak Real Madrid Viktoria Plzen maçı saat 22.00’da başlayacak. Real Madrid Viktoria Plzen beIN Sport 3 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

MAÇA DOĞRU

Real Madrid ile Viktoria Plzen, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Real Madrid, 2001/02 Şampiyonlar Ligi sezonundan bu yana ilk kez bir Çek Cumhuriyeti takımıyla karşılaşıyor. O sezon ikinci grup aşamasında Sparta Prag’la eşleşen Real; rakibini deplasmanda 3-2, evinde de 3-0 yendi ve sezon sonunda kupayı müzesine götürdü.

Bu sezon üçüncü kez Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren Viktoria Plzen, daha önce katıldığı iki seferde de bir önceki sezonun şampiyonlarıyla karşılaştı ve oynadığı dört maçı da gol atamadan kaybetti (2011/12’de Barcelona & 2013/14’te Bayern Münih).

Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçında CSKA Moskova’ya yenilen Real Madrid, 2008/09’dan bu yana bu turnuvada grup aşamalarında iki ya da daha fazla maç kaybetmedi.

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 26 iç saha maçını kaybetmeyen Real Madrid (23G 3B), son yenilgisini Ekim 2009’da Milan’dan aldı (2-3).