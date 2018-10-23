Beşiktaş’ta kriz masası kuruldu! Ümraniye’de OHAL…

Ali Aydın / Sezona 2'de 2 ile başladıktan sonra oynanan 7 maçta toplam 15 puan yitiren Beşiktaş'ta, Göztepe yenilgisi kriz yarattı. Taraftar ve camiadan çıkan çatlak seslerin artması sonrası yöneticiler dün Ümraniye'de teknik patron Şenol Güneş'le bir araya geldi. İkinci Başkan Serdal Adalı, Futbol A Takımı'ndan Sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı ile Transfer Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu, alınan kötü sonuçların nedenlerini Güneş'le konuştu. Şenol Güneş, kayıp hanesine yazılan Bursa, Fenerbahçe, Konya ve Göztepe maçlarında takımının kötü olmadığını, sadece Malmö'ye karşı beklenen oyunu sergileyemediklerini savundu. Bununla birlikte kurt hoca, kadroda yaşadığı bazı sıkıntılarını şöyle açıkladı:

ADRIANO-CANER ELEŞTIRISI

Güneş, sol bek Adriano'nun yaşının ilerlediğini ve artık uzun süreli maratonları kaldıramadığını düşünüyor. Brezilyalı ile yola devam edilmemesi yüksek ihtimal. Beşiktaş'ın hocası, Caner Erkin'in ise beklediği düzeye bir türlü gelemediğini söyledi. Şenol Güneş, devre arasında bir sol bek alınmasını istedi.

LJAJIC'TE SAKATLIK ENDIŞESI

Trnsferin son gününde, önemli bir maliyetle transfer edilen Adem Ljajic'in sağlık durumu da Şenol Güneş'in gündemindeydi. Fiziksel olarak iyi durumda olmadığını söylediği Ljajic'in yeniden detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilmesini istedi. Güneş, Sırp futbolcunun durumunun netleşmesini bekliyor.

SANTRFOR EKSIĞINI ANLATTI

Kadrosunun şişkin olduğunu belirten ve bazı futbolculara yeteri kadar süre verememekten yakınan Şenol Güneş, santrfor bölgesinde ise farklı bir dert yaşıyor. Güneş; Love, M. Pektemek ve Larin'den oluşan forvet hattının nitelik sıkıntısı çektiğini söyledi; sorunu çözmek için çalıştığını vurguladı.

Beşiktaş`ta Genk mesaisi başladı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda sahasında Genk ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İlgili Haberi Oku