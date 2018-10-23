beIN SPORTS CANLI YAYIN: Manchester United Juventus maçı canlı izle!

Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında bu akşam İngiliz devi Manchester United’la İtalya’nın güçlü ekibi Juventus kozlarını paylaşacak. Nefes kesen mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Old Trafford’da 23 Ekim Salı günü oynanacak Manchester United Juventus maçı saat 22:00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek. beIN Sports canlı yayını ve Manchester United Juventus canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

MANCHESTER UNİTED JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE

Manchester United-Juventus maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam sürecek. H Grubu 3. hafta kapsamında Manchester United, Old Trafford'ta Juventus'u konuk edecek. Bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını ise Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

15. MÜCADELE

İki takım daha önce 14 kez karşılaşırken, 6 maçı Juventus, 5 maçı Manchester United kazandı. 3 maç ise berabere tamamlandı.

MUHTEMEL 11’LER

Manchester United: De Gea, Valencia, Smalling, Lindelöf, Shaw, Pogba, Matic, Rashford, Mata, Martial, Lukaku

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Pjanic, Matuidi, Bentancur, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo,