Bayern 2 dakikada 2 golle işi bitirdi!

Karşılaşmanın ilk yarısında Bayern Münih’in tempoyu yükseltmesine izin vermeyen ev sahibi AEK, girdiği fırsatları değerlendiremedi ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda daha etkili olan Bayern Münih, AEK savunmasını baskıya almaya başladı. 61. dakikada Javi Martinez’in golüyle skoru 1-0’a getiren Alman ekibi, bu golden 2 dakika sonra 63’te Robert Lewandowski’nin golüyle farkı 2’ye çıkardı. Kalan dakikalarda tempoyu düşüren Bayern Münih maçı 2 dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla 3. hafta sonunda Bayern Münih puanını 7’ye yükseltirken, AEK henüz puanla tanışamadı.