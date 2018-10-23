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Bayern 2 dakikada 2 golle işi bitirdi!
Şampiyonlar Ligi

Bayern 2 dakikada 2 golle işi bitirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında Bayern Münih, Yunanistan'da AEK karşısında ilk yarıda zorlanmasına rağmen ikinci yarıda kilidi açtı ve karşılaşmayı 2-0 kazandı.

23 Ekim 2018 21:54

Karşılaşmanın ilk yarısında Bayern Münih’in tempoyu yükseltmesine izin vermeyen ev sahibi AEK, girdiği fırsatları değerlendiremedi ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda daha etkili olan Bayern Münih, AEK savunmasını baskıya almaya başladı. 61. dakikada Javi Martinez’in golüyle skoru 1-0’a getiren Alman ekibi, bu golden 2 dakika sonra 63’te Robert Lewandowski’nin golüyle farkı 2’ye çıkardı. Kalan dakikalarda tempoyu düşüren Bayern Münih maçı 2 dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla 3. hafta sonunda Bayern Münih puanını 7’ye yükseltirken, AEK henüz puanla tanışamadı.

Son güncelleme 21:54 | 23 Ekim 2018
aek bayern münih
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