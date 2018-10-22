Yıldırım Demirören ve TFF’nin bitmeyen şarkı listesi…

“Müzik ruhun gıdası, futbol toplumun afyonu”… Müzik ve futbol söz konusu olduğunda bu iki cümleyi kullanmayan neredeyse yoktur yeryüzünde. ‘Şimdi bu nereden çıktı’ diye düşünüyorsunuz, şöyle izah edeyim: Konu Türk futbolu ve TFF yönetimi olunca sözler çoğunlukla kifayetsiz kalıyor. O yüzden şarkılarla anlatmaya çalışalım…

ŞARKI1 Takvimler 2013 yılını gösterirken TFF’de yeni bir dönem başladı ve Yıldırım Demirören Türk futbolunun yeni patronu olarak göreve başladı. O süreçte Ay-Yıldızlı takımın başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile büyük başarılar elde ettikten sona milli takımın başına geçmiş Abdullah Avcı görevdeydi… Demirören’in Başkanlığa geçmesinin ardından Abdullah Avcı sadece 2 resmi maçta görev almış ve bu maçlarda bir galibiyet, bir beraberlik ile sahadan ayrılmıştı. Aslına bakılırsa Avcı döneminde oynatılan futbol ve takımın eleme gruplarında gösterdiği performanstan çok Galatasaray’da çok iyi bir performans gösteren Selçuk İnan ile yaşadığı problem ön plandaydı. Selçuk İnan polemiğinin ardından TFF’nin müzik listesinde en çok dinlenen şarkı belki de Sezen Aksu’dan ‘Seni Yerler’ şarkısıydı… Sezen Aksu bu şarkıyı yazarken hiç bu açıdan bakmamıştır ama Selçuk ile yaşanan problemler Abdullah Avcı’yı yiyecek düzeye gelmişti. Nitekim TFF bu şarkıdan çabuk sıkıldı ve listesine Tarkan’dan ‘Kış Güneşi‘ ve Hakan Altun’dan ‘Kabul Et‘ şarkısını alıp aynı iki şarkının ‘Yanlış zaman, yanlış insan‘ ve ‘Kabul et sonu yoktu bir gün ayrılacaktık‘ sözlerinden etkilenerek Avcı ile yolları ayırdı…

ŞARKI2 Şimdi Demirören ve TFF için yeni bir şarkı listeye ekleme zamanıydı ve tabii ki ‘Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel‘ diyerek Fatih Terim’in kapısı çalınmıştı. Terim ile birlikte ‘Biz bitti demeden bitmez’ dönemi başlamış müzik listesinde en çok dinlenenler Mehter marşları olmuştu… Herkes milli takımı en iyi Terim’in motive edeceğini düşüyordu ve belki de haklılardı. Sonuçta son dakika golü (ve birçok tesadüf) ile bile olsa Avrupa Şampiyonasında yer almayı başarmıştı milli takımımız… Ancak beklenenin aksine Fransa’da evdeki hesap çarşıya uymayacak futbolcular ile idari kadro arasında prim sıkıntıları söz konusu olacaktı. Bu yaşanan sıkıntılı süreçte milli takım ve TFF’nin müzik listesinde 1 numaraya İbrahim Tatlıses geçiyor ve hep bir ağızdan ‘Canım Dediklerim Canımı Aldı…‘ şarkısı söylenir oluyordu.

ŞARKI3 Duman ile başlanan Fatih Terim dönemi İbrahim Tatlıses ile son bulurken, Demirören yönetimindeki TFF bu kez yıllardır Türk medyasında geri getirmek için yapılmadık haber bırakılmayan Romen teknik adam Mircea Lucescu ile anlaşıyordu. Aslına bakarsanız artık emekliliği düşünen Lucescu için bu görev bulunmaz bir Hint kumaşı oluyor ve Lucescu’nun müzik listesinde de bir numarayı Özdemir Erdoğan’dan ‘İkinci Bahar‘ alıyordu.

ŞARKI4 TFF’nin Lucescu seçimi ilk günden beri eleştiri oklarını üzerine çekti. Romen teknik adamın kadro seçimi ve yaptığı açıklamalar sürekli eleştirildi. Romen teknik adamın Dünya Kupası Eleme Gruplarında 4 resmi maçta aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu milli takım bir kez daha Dünya Kupası’nı televizyondan izlemesine neden oldu. Dünya Kupası’nın ardından UEFA Uluslar Ligi uygulaması ile Avrupa Şampiyonası’na katılma durumu biraz daha kolaylaşmıştı. Ancak bu kolaylık bizim işimize pek yaramadı. Gruplarda alınan kötü sonuçların ardından Türkiye liderlik şansını kaybederken milletçe müzik listemizde en çok dinlediğimiz şarkı Adnan Şenses’ten ‘Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş‘ oluyordu.

ŞARKI5 Mircea Lucescu’nun yaptığı yabancı oyuncu sayısı açıklamaları çokça tartışılırken gündeme pek gelmeyen bir durumu söylemek lazım. Milli takımın başındaki yerli hoca durumu… FIFA Dünya sıralamasında ilk 20’de yer alan ülkelerden sadece 4’ü yabancı hoca ile çalışırken son Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale kalan ülkelerin hepsi yerli hoca tercih etmişti. Son Dünya Kupası’nda yarı finale çıkan ülkelerin de 3’ü yerli teknik adam ile çalışmaktaydı. Belki de sürekli yabancı sayısından dert yanan Luce’nin Ceza’dan ‘Önce Kendine Bak‘ şarkısına kulak vermesi gerekiyordu.

ŞARKI6 UEFA Uluslar Ligi’nde umudumuzu kaybetmemize rağmen eleme grupları için ise henüz geç kalınmadı. Şu an ülke olarak en çok dinlediğimiz şarkı ‘Bir İhtimal Daha Var‘ olurken, tüm bu deneme / yanılma bilançosuna rağmen Yıldırım Demirören ve TFF müzik listesinde en çok dinlenen şarkı halen Candan Erçetin’den ‘Onlar yanlış biliyor‘ …

Bugünkü noktada, ‘Bir İhtimal Daha Var’ın nakaratı yeterince tekrar etti, şarkının sonuna geliniyor. Artık futbol severlerin Yıldırım Demirören ve TFF’den duymayı kaldırabileceği tek bir şarkı sözü kaldı. Candan Erçetin’den geliyor… ‘Kimsenin suçu değil bu, bu benim suçum‘

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